Belgian Lions - La Belgique gagne sa première rencontre de préparation en Finlande

(Belga) Les Belgian Lions ont remporté jeudi la première de leurs deux rencontres de préparation face à la Finlande. Le match, joué à Tampere, s'est achevé 71-75 (repos: 43-42).

Manu Lecomte a inscrit 18 points, ajoutant 5 passes décisives et 2 rebonds. Ismael Bako (13 points, 9 rebonds) et Pierre-Antoine Gillet (11 points) ont également atteint les 10 points. Après ce double duel contre la Finlande, les Belgian Lions recevront l'Allemagne le 10 août à Hasselt avant deux rencontres amicales, les 12 et 14 août, contre l'Estonie. Le 17 août, ils achèveront cette série de matchs de préparation en France. Ces rencontres servent de répétition générale au sélectionneur Dario Gjergja et à ses troupes en vue des matchs de qualification à la Coupe du monde 2023 programmés fin août. Le 25, les Lions recevront la Grande-Bretagne. Trois jours plus tard, ils se rendront en Grèce. Ces rencontres servent aussi de préparation en vue de l'Euro en Géorgie. Les Belges affronteront, dans le groupe A l'Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. La Belgique débutera son tournoi contre la Géorgie le 1er septembre. (Belga)