La Liga - Le FC Barcelone laisse partir Riqui Puig au LA Galaxy

Le FC Barcelone a trouvé un accord avec le Los Angeles Galaxy concernant le transfert de Riqui Puig.

Le milieu de terrain central de 22 ans est un pur produit de la filière de formation du Barça, où il est arrivé en 2013. Cinq ans plus tard, il a fait ses débuts en équipe première. Il était décrit comme l'un des plus grands talents de La Masia, la célèbre académie de formation des Catalans, mais sans avoir réellement percé par la suite. Au total, Puig a joué 57 matches en équipe première, mais bien souvent en tant que remplaçant. La saison dernière, il a totalisé 17 apparitions sur le terrain. Dans le contrat, il est notifié que le Barça conserve le droit de racheter le joueur. De plus le club catalan recevra également 50 % du prix du transfert s'il est vendu par le Galaxy, où Puig a signé un contrat jusqu'en 2025.