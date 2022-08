Le champion d'Italie Filippo Zana rejoint BikeExchange-Jayco

(Belga) Le champion d'Italie Filippo Zana quittera Bardiani-CSF à la fin de la saison et a signé un contrat de trois ans avec BikeExchange-Jayco, a annoncé vendredi l'équipe WorldTour australienne.

Zana, 23 ans, compte trois succès professionnels à son actif après avoir remporté le classement du Sazka Tour en 2021 et de l'Adriatica Ionica Race début juin. Quelques jours plus tard, il a remporté le championnat d'Italie sur route. "C'est un rêve pour moi de rejoindre une équipe aussi important que BikeExchange-Jayco. Je suis motivé pour m'améliorer et rendre la confiance que l'équipe m'a accordée. Nous avons de nombreux objectifs et nous allons essayer de les réaliser", a réagi Zana, cité dans le communiqué. (Belga)