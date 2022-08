Les Belges à l'étranger - La chance offerte par l'AC Milan aux jeunes a joué dans le choix de De Ketelaere

(Belga) Charles De Ketelaere est depuis quelques jours un joueur de l'AC Milan. "Ce club donne sa chance aux jeunes", a résumé le Diable Rouge vendredi lors de sa présentation. "Les jeunes peuvent progresser, deviennent meilleurs et aident l'équipe à s'améliorer. Cela a joué dans mon choix."

Le transfert de 'CDK' chez le champion d'Italie a mis du temps à se finaliser. "Ces dernières semaines ont été intenses", a confirmé l'attaquant. "J'ai fait part à mes agents de mon choix de venir à Milan. Après, c'était à eux et aux clubs de se mettre d'accord. J'ai attendu et j'ai dû céder quelque chose, mais au final je suis ici, c'est ce qui compte." De Ketelaere a pu découvrir l'ambiance de Milanello et la ferveur des 'tifosi'. "J'ai senti la passion des fans. J'aime cela, c'est pour eux que nous jouons au football. Le travail à l'entraînement est intense. Je suis prêt, j'ai toujours connu cela. Le niveau est juste plus élevé. Je suis heureux d'affronter cette intensité." Le Diable Rouge a été comparé à Kaka dans la presse et par ses nouveaux supporters. "Je sais quel joueur fantastique il était. Nous sommes peut-être similaires, mais je possède mes qualités, mes caractéristiques. J'espère pouvoir apporter la même chose que lui à Milan." De Ketelaere a expliqué avoir discuté avec Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. "Il n'a pas essayé de m'influencer. J'ai dit que je voulais aller à Milan. L'important, c'est de jouer en vue de la Coupe du monde. Je suis convaincu de recevoir du temps de jeu ici. Ce sera à moi de saisir les occasions afin d'être convoqué. Je ne voulais pas laisser filer la chance d'aller à Milan." Le jeune Belge devrait effectuer ses débuts sous son nouveau maillot samedi contre Vicence en match de préparation. (Belga)