Les Belges à l'étranger - Christian Benteke quitte Crystal Palace pour DC United

(Belga) Christian Benteke quitte Crystal Palace pour DC United. Les deux clubs l'ont annoncé vendredi. Le Diable Rouge a signé un contrat de deux ans et demi, jusque fin 2024, avec option pour une année supplémentaire, avec le club de Major League Soccer, le championnat nord-américain de football.

Benteke, 31 ans, évoluait depuis 2016 à Crystal Palace. Il a marqué 37 buts en 177 rencontres, toutes compétitions confondues, avec les 'Eagles'. Avant cela, l'avant-centre avait joué à Genk, au Standard, à Courtrai et à Malines en Belgique avant de rejoindre l'Angleterre en 2012 avec un transfert à Aston Villa. En 2015, il signait à Liverpool, mais ne restait qu'un an chez les 'Reds'. Il quitte la Premier League après dix saisons avec un bilan de 86 buts et 23 assists en 280 rencontres. Benteke compte 18 buts en 45 présences avec l'équipe nationale. DC United est entraîné depuis la mi-juillet par l'ancien international anglais Wayne Rooney. C' est "un très bon joueur qui a joué longtemps au plus haut niveau. Son expérience et sa capacité à marquer des buts et à aider l'équipe seront inestimables. C'est excitant pour l'équipe et pour moi-même de l'accueillir et de le faire jouer. Il fera une énorme différence", a commenté Rooney dans le communiqué du club américain. Benteke aura besoin d'un visa de travail avant de jouer pour le DC aux Etats-UNis, un processus qui peut prendre au moins deux semaines. (Belga)