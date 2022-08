Jupiler Pro League - Après sa défaite à Eupen, le Club Bruges accroché chez lui par Zulte Waregem

(Belga) Le Club de Bruges a été accroché, chez lui, 1-1 (mi-temps: 0-0) par Zulte Waregem en ouverture de la 3e journée du championnat de Belgique de football vendredi au stade Jan Breydel.

Les champions en titre, battus le week-end dernier à Eupen, n'ont pas pu renouer avec la victoire face à des Flandriens bien organisés. Dans un match très ouvert en première période et porté vers l'avant, les Brugeois ont hérité de leur meilleure occasion par Nielsen à la 16e tapant dans le petit filet. Bien organisé, c'est cependant Zulte Waregem qui sera le plus dangereux, mais Dompé par deux fois (7e, 12e) butera sur Simon Mignolet auteur en définitive de trois arrêts déterminants en première mi-temps. Dès la reprise, une belle combinaison permettait à Skov Olsen d'ouvrir la marque pour Bruges (47e). Les Brugeois continuaient à pousser, mais en contre les Flandriens de Mbaye Leye ont égalisé à la 69e par Drambaiev (1-1). C'est même Zulte Waregem qui s'est montré le plus à l'aise, Bruges se montrant moins tranchant, pas assez en tout état de cause pour arracher la victoire. Zulte Waregem, malgré une défaite à l'Antwerp, va chercher un très bon point à Bruges après une victoire en ouverture contre Seraing. C'est le même bilan pour le Club de Bruges vainqueur de Genk en ouverture du championnat. Cette 3e journée s'achèvera surtout dimanche par un duel entre l'Antwerp et OHL, les deux seules équipes à avoir gagné leurs deux premiers matches en ce début de championnat. (Belga)