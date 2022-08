Christian Benteke signe aux États-Unis: le club l'annonce avec une pluie de gaufres (vidéo)

L'attaquant international belge Christian Benteke, qui évoluait depuis dix ans dans le championnat anglais, s'est engagé avec le DC United entraîné par Wayne Rooney, a annoncé le club de Washington évoluant en Ligue nord-américaine de foot (MLS).

Agé de 31 ans, Benteke, qui jouait depuis 2016 pour Crystal Palace, a signé un contrat courant jusqu'à la fin de la saison 2024, avec une option pour une année supplémentaire. "Christian est un joueur qui a joué au plus haut niveau pendant longtemps", a déclaré son nouvel entraîneur. "Son expérience, sa capacité à marquer des buts et à aider l'équipe seront inestimables. C'est excitant pour l'équipe et pour moi-même de le faire entrer et jouer. Il fera une énorme différence", a encore promis l'ancienne star de Manchester United.

Benteke, également passé par Aston Villa et Liverpool, a inscrit 86 buts (23 passes) en 280 rencontres de Premier League. Il en a marqué 17 en 43 sélections avec la Belgique. Il vient renforcer une équipe du DC United en difficulté cette saison en MLS, puisqu'elle occupe la dernière place du classement de la conférence Est.

En guise de teasing avant l'annonce officielle du transfert, le club américain avait dévoilé une drôle de vidéo. On y découvrait une série de gaufres tomber dans le but, référence à l'une de nos traditions culinaires. Original.