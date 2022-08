WRC/Finlande: Tänak résiste à Rovanperä

Ott Tänak (Hyundai) est toujours en tête du rallye de Finlande, 8e manche du championnat du monde (WRC), samedi à la mi-journée, après la 14e spéciale (sur 22), devant trois pilotes Toyota dont le héros local, Kalle Rovanperä.

Le jeune Finlandais (21 ans), leader confortable du championnat du monde en ayant déjà remporté cinq rallyes sur sept cette saison, a signé deux temps scratch sur quatre samedi matin et repris moins d'une dizaine de secondes à l'Estonien, champion du monde 2019.

Tänak ne compte plus que 12.9 secondes d'avance sur Rovanperä, désormais 3e et intercalé entre ses deux coéquipiers chez Toyota, Esapekka Lappi, 2e à 9.5 secondes de l'Estonien, et Elfyn Evans, 4e à 17.9 secondes du leader.

L'Irlandais Craig Breen (M-Sport Ford) a perdu sa 4e place en partant à la faute dans l'ES12, ce qui fait les affaires de son coéquipier français Pierre-Louis Loubet, désormais 7e.

Quatre spéciales sont encore prévues samedi après-midi (ES15 à ES18), sur le même parcours que le matin, et encore quatre dernières dimanche matin.

. Classement provisoire du rallye de Finlande, 8e manche de la saison 2022, après l'ES14, samedi matin:

1. Ott Tänak-Martin Järveoja (EST/Hyundai) 1 h 27:13.8

2. Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN/Toyota) à 9.5

3. Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN/Toyota) à 12.9

4. Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Toyota) à 17.9

5. Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) à 1:28.5

6. Takamoto Katsuta-Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) à 1:33.7

7. Pierre-Louis Loubet-Vincent Landais (FRA/M-Sport Ford) à 2:22.2

8. Gus Greensmith-Jonas Andersson (GBR-SWE/M-Sport Ford) à 2:29.6

...

Meilleurs temps dans les épreuves spéciales (ES5 annulée):

Tänak 4 (ES2, ES4, ES7, 14), Rovanperä 2 (ES12, ES13), Neuville 1 (ES1), Lappi 4 (ES3, ES8 à ES10), Katsuta 1 (ES6), Evans 1 (ES11)

Principaux abandons:

Oliver Solberg-Elliot Edmondson (NOR-GBR/Hyundai), sortie de route (ES2)

Craig Breen-Paul Nagle (IRL/M-Sport Ford), sortie de route (ES12)