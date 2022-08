Le champion du monde Moto GP demande à Mercedes... s'il peut essayer leur Formule 1

Fabio Quartararo, devenu champion du monde de Moto GP la saison dernière, aimerait bien s'essayer à une autre disicpline de renom. Dans une interview accordée à l'AFP, le Français n'a pas caché son admiration et son respect pour les pilotes de Formule 1. S'il est en lutte pour conserver sa couronne mondiale sur deux roues, le pilote Yamaha se verrait bien au volant d'une F1.

Présent au GP de France, il avait déjà côtoyé la formation allemande, avec qui il partage un sponsor. "'J'étais à Nice à ce moment-là, donc je me suis dit qu'il fallait voir ce Grand Prix. C'était cool. J'ai eu l'opportunité de monter dans la Mercedes, l'an dernier, j'avais pu tester leur simulateur", a-t-il déclaré dans cet entretien. L'expérience lui a tellement plu qu'il espère dorénavant en prendre le volant. "Je vais pousser un petit peu plus pour faire un test. J'ai poussé avec Monster, mais je pense qu'on va pousser avec Mercedes et essayé de faire une journée, ou au moins quelques tours, ce serait impressionnant. Ça pourrait être quelque chose d'assez cool, mais je n'ai aucune idée de si ça va pouvoir se faire", a souri le pilote français.

Rappelons que Ferrari, par exemple, avait déjà fait de même avec Valentino Rossi par le passé. Rossi qui est désormais présent en endurance sur 4 roues.