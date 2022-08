Angleterre: Liverpool, bousculé à Fulham, accroche le nul

Menés deux fois au score, Liverpool a dû se contenter d'un match nul (2-2) finalement logique samedi sur le terrain de Fulham, à Londres, lors de la première journée du championnat d'Angleterre.

Après une première demi-heure probante, ce sont les Cottagers qui ont ouvert le score au terme d'une action rapide partie de leur camp, lors de laquelle six joueurs ont touché le ballon. L'attaquant serbe Aleksandar Mitrovic est monté plus haut que Trent Alexander-Arnold au second poteau, à la réception d'un centre de l'ancien Lyonnais Kenny Tete (1-0, 32e).

Le seul danger apporté par les Reds en première période a été un tir du Colombien Luis Diaz sur un poteau peu avant la pause (42e).

Toujours aussi poussifs au retour des vestiaires, les joueurs de Jürgen Klopp auraient pu encaisser un second but sur une frappe du milieu de terrain congolais Neeskens Kebano repoussée par un poteau (57e).

Conscients d'avoir frôlé le pire, les Reds ont haussé le ton dans les dix minutes suivantes et profité de la rentrée de Darwin Nunez à la place de Firmino pour égaliser. L'Uruguayen a profité d'un centre de Mohamed Salah pour marquer d'une talonnade au terme d'une action un peu chanceuse, le ballon ayant été touché auparavant par le défenseur Tosin Adarabioyo (64e, 1-1).

Alors que le match semblait voué à basculer du côté des finalistes de la dernière Ligue des Champions, Mitrovic a obtenu et transformé un pénalty pour le club londonien, après une faute de Van Dijk (72e, 2-1).

Mais Liverpool a de nouveau pu égaliser avec une part de chance, grâce à un ballon ayant rebondi sur la tête du défenseur Tim Ream, puis sur Darwin Nunez, au bénéfice de Salah, idéalement placé (80e, 2-2).

Jordan Henderson aurait même pu offrir la victoire aux Reds dans le temps additionnel, mais son tir a frappé la transversale, entérinant un score de parité salué par les spectateurs de Craven Cottage.

La première journée se poursuit samedi avec notamment Tottenham - Southampton (14H00 GMT) et Everton - Chelsea (16H30 GMT).