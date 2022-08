Sazka Tour - Kamiel Bonneu ressent "un sentiment indescriptible" après son 1er succès chez les pros

(Belga) Après que Rune Herregodts ait remporté la première étape du Sazka Tour, jeudi en République tchèque, Kamiel Bonneu a de nouveau levé les bras en signe de victoire pour l'équipe Sport Vlaanderen-Baloise samedi lors de la 3e étape. Pour le Limbourgeois de 23 ans, il s'agit de sa première victoire professionnelle.

"Que je puisse remporter ma première victoire dans une belle course par étapes est encore plus spéciale", a déclaré Bonneu. "Nous avons abordé la finale avec une échappée de douze coureurs. Dix de ceux-ci ont participé au sprint dans la dernière bosse où était jugée l'arrivée. Dans cette montée, c'est devenu une guerre d'usure et j'ai réussi à m'en sortir. Johannes Staune-Mittet a accéléré à moins de 500 mètres de l'arrivée. J'ai sauté dans sa roue et j'ai attendu un peu comme il y avait du vent contraire. Je suis ensuite sorti au bon moment." "Cette première victoire professionnelle me procure un sentiment indescriptible. Je ne l'ai pas vu venir parce que j'ai eu une mauvaise journée vendredi. Je pense que la chaleur m'a un peu dérangé. Aujourd'hui, il faisait 15 degrés de moins. Ce succès survient après un entraînement en altitude que j'ai effectué juste avant cette course . C'est super quand le travail que tu fais porte ses fruits. Je me sens bien. Peut-être que je peux aller chercher la victoire à nouveau dimanche." (Belga)