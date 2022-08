WTA Washington - Une finale entre Kaia Kanepi et Liudmila Samsonova

(Belga) L'Estonienne Kaia Kanepi (N.6) et la Russe Liudmila Samsonova disputeront dimanche la finale du tournoi de tennis WTA 250 de Washington, aux Etats-Unis, une épreuve sur surface dure dotée de 251.750 dollars.

Kaia Kanepi, 37 ans, 37e mondiale, a battu en demi-finales samedi l'Australienne Daria Saville (WTA 88), 28 ans, 6-3, 6-1 et tentera d'aller chercher un cinquième succès sur le circuit WTA - pour sa 10e finale - et le premier depuis 2013 et une victoire au Brussels Open. Kanepi a eu l'occasion d'enrichir son palmarès l'an dernier au Gippsland Trophy, sa première finale depuis son rendez-vous bruxellois au Primerose. Liudmila Samsonova, 23 ans, de son côté a écarté de sa route la Chinoise de 21 ans Wang Xiyu (WTA 95) sur un double 6-1 et tentera - pour sa deuxième finale sur le circuit WTA - d'ajouter un deuxième titre à son palmarès après sa victoire l'an dernier à Berlin. (Belga)