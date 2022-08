Rugby Championship: les Springboks donnent la leçon aux All Blacks, les Wallabies débordent les Pumas

La première journée du Rugby Championship a vu samedi l'Afrique du Sud dominer largement la Nouvelle-Zélande 26-10 à Nelspruit, puis l'Australie submerger en fin de match une valeureuse Argentine (41-26) à Mendoza.

La Nouvelle-Zélande, qui restait sur deux revers d'affilée face à l'Irlande en juillet, a subi une troisième défaite consécutive, face à des Springboks qui ont parfois donné une leçon de rugby aux Néo-Zélandais.

Les All Blacks, qui ont fait figure d'épouvantails dans le monde du rugby lors de la précédente décennie, ne font plus peur: ils n'ont remporté qu'un de leurs six derniers matches, où les ont battus l'Irlande (3 fois), la France et désormais l'Afrique du Sud.

Les Springboks ont exercé dès le coup d'envoi une énorme pression en défense qui a considérablement contrarié le jeu de passes qui fait souvent la force des All Blacks, mis sur le reculoir.

Un essai en coin de Kurt-Lee Arendse (8e), servi par Lukhanyo Am qui avait profité d'une mauvaise réception de Jordie Barrett sur une chandelle d'école de l'ouvreur Handré Pollard, est venu rapidement concrétiser cette mainmise.

Les All Blacks, à qui les Sud-Africains n'ont laissé que des miettes en première période, pouvaient s'estimer heureux de ne compter que sept points de retard à la pause (10-3), tant ils avaient été dominés.

Après un début de seconde période plus équilibré, qui a alors permis aux All Blacks de tenter quelques mouvements d'envergure, les coéquipiers de Lood De Jager, leur géant en deuxième-ligne qui a survolé les débats, ont repris leur marche en avant, et Handré Pollard a enquillé les points, entre pénalités et drop.

"Nous sommes parvenus à réaliser tout ce que nous voulions faire", s'est réjoui le capitaine sud-africain Siya Kolisi.

Dominés dans tous les compartiments, les coéquipiers de Sam Cane ont fait légèrement illusion en inscrivant un essai par Shannon Frizell (78e) alors que l'Afrique du Sud évoluait à 14 après l'exclusion d'Arendse pour une charge dangereuse sur Beauden Barrett, en l'air et sans ballon sur une nouvelle chandelle d'un impeccable Pollard.

- L'Australie renverse la vapeur -

Mais même en infériorité numérique, ce sont les Sud-Africains qui enfonçaient le clou par un humiliant dernier essai de Willie Le Roux, profitant d'une énième faute adverse pour aplatir entre les poteaux.

Les Springboks restent maîtres chez eux face aux All Blacks: 26 victoires, contre 24 aux Néo-Zélandais.

Quelques heures plus tard à Mendoza, dans un stade Malvinas Argentinas qui n'avait pas fait le plein, les Pumas ont été submergés dans les vingt dernières minutes par une équipe d'Australie qui s'est imposée 41 à 26.

Entre la 65e minute, où ils sont passés devant pour la première fois de la partie grâce à une pénalité de Reece Hodge qui avait remplacé en début de seconde période Quade Cooper à nouveau blessé, et la fin du match, les Wallabies ont infligé un 17-0 à leurs adversaires.

Les Pumas ont mené pratiquement pendant les trois quarts du match après l'ouverture du score par leur N.8 Pablo Matera à la 6e minute.

Mais l'exclusion temporaire de leur deuxième-ligne Lavanini pour une faute valant aux Australiens de bénéficier d'un essai de pénalité à la 62e minute leur a fait très mal.

Euphoriques en fin de match, les Wallabies, orphelins de leur capitaine emblématique Michael Hooper, forfait de dernière minute, ont même obtenu le point du bonus offensif en inscrivant un cinquième essai par Ikitau dans le temps additionnel.

Pour la deuxième journée du Rugby Championship, la Nouvelle-Zélande, tenante du titre, croisera de nouveau la route des Springboks, samedi prochain à l'Ellis Park de Johannesburg. Le même jour, l'Argentine retrouvera l'Australie à San Juan.