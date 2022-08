Jeux du Commonwealth - Rohan Dennis, vainqueur du chrono, hospitalisé et forfait pour la course en ligne

(Belga) Rohan Dennis ne disputera pas la course en ligne des Jeux du Commonwealth, dimanche, en Angleterre. L'Australien de Jumbo-Visma ne se sentait pas bien samedi matin et a été emmené par précaution à l'hôpital. Il y a subi différents examens, a confirmé la fédération australienne de cyclisme.

Selon sa fédération, Dennis se sent bien et restera sous observation. Après le forfait de Dennis, l'Australie alignera quatre coureurs: Luke Durbridge, Luke Plapp, Miles Scotson et Sam Fox. La course se disputera sur 160 km autour de Warwick. Jeudi, Dennis avait remporté le contre-la-montre à Wolverhampton. (Belga)