Isco, libéré par le Real Madrid, va rejoindre Séville

Le FC Séville a annoncé dimanche avoir trouvé un accord de principe avec Isco, libre depuis la fin de son contrat au Real Madrid. Le milieu offensif espagnol effectuera lundi les tests médicaux. Si tout va bien, il signera ensuite un contrat de deux ans, a précisé le club de Liga.

Isco, 30 ans, évoluait au Real Madrid depuis 2013. Avant cela, il avait débuté sa carrière en 2010 à Valence avant de rejoindre Malaga en 2011. Avec le Real, Isco a joué 352 matchs (53 buts) et remporté quatre Ligues des Champions, trois championnats et une Coupe d'Espagne. Il compte aussi 38 présences et 12 buts en équipe nationale espagnole.