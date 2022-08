MotoGP: Bagnaia s'impose en Grande-Bretagne, Quartararo reste leader

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne, dimanche à Silverstone, où le leader français du championnat Fabio Quartararo (Yamaha) a terminé 8e.

Il enchaîne et remonte: Bagnaia a gagné son deuxième Grand Prix d'affilée après celui aux Pays-Bas avant la trêve estivale fin juin, et gagne une place au championnat, désormais au 3e rang.

Maverick Vinales (Aprilia) et Jack Miller (Ducati) complètent le podium, profitant de la chute de Johann Zarco (Ducati-Pramac) parti en pole position.

Quartararo compte, après 12 manches sur 20, 180 points, soit 22 de plus qu'Aleix Espargaro (Aprilia), qui a terminé juste derrière lui à la 9e place, et 51 sur Bagnaia.

Le grand perdant est Zarco: parti premier, le Français était en route vers sa première victoire en MotoGP, mais au 5e tour sur 20, il a chuté et abandonné.

Inconsolable, c'est depuis le garage qu'il a vu Bagnaia remporter la course et lui passer devant au championnat. Le Cannois perd même deux places puisqu'il est aussi dépassé par Enea Bastianini (Ducati-Gresini).

Pour l'emporter, Bagnaia a été patient, sûr de la force de sa Ducati. Après un bon départ depuis la deuxième ligne, il a attendu la mésaventure de Zarco pour se positionner derrière Alex Rins (Suzuki), éphémère leader.

- Pénalité pour Quartararo -

A sa première tentative, l'Italien a pu le doubler. Il a ensuite pris le large. Surtout, à la différence de Zarco, il n'est pas retombé dans ses travers, lui qui a abandonné quatre fois en première partie de saison.

Même quand Maverick Vinales (Aprilia) l'a menacé puis doublé, juste un temps, le Turinois a tenu bon et repris les devants. Plein de sang-froid, il remporte son 8e Grand Prix en catégorie reine.

Le vice-champion du monde peut croire en son étoile, lui qui revient de loin après un début de saison très compliqué. L'an dernier déjà, il avait fini en trombe avec quatre victoires dans les six dernières courses.

Pour Quartararo, champion en titre, la course a été rendue plus compliquée par une pénalité. Sanctionné pour avoir, aux Pays-Bas, percuté Espargaro, "Quarta" a dû effectuer une pénalité "long lap", un détour à emprunter sur le circuit en début de course.

Alors qu'il pointait à la 2e place derrière Zarco, cet handicap l'a fait descendre à la 5e. Il n'a ensuite pas réussi à tenir son rang.

Pour Quartararo comme pour Zarco, c'est une course à oublier. Prochaine étape le 21 août en Autriche.