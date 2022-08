Tour de Louvain - Zdenek Stybar a eu une crampe dans les 50 derniers mètres: "Pas pu maintenir ma vitesse"

(Belga) Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl) a dû se contenter de la deuxième place au Tour de Louvain - Mémorial Jef Scherens (1-1), battu dans un sprint à deux par Victor Campenaerts (Lotto Soudal) dimanche.

"J'ai un double sentiment", a reconnu le Tchèque après la course. "D'un côté, je suis content de pouvoir à nouveau courir et me battre pour la victoire après mes problèmes de santé. De l'autre, je suis évidemment déçu de ne pas avoir gagné dans un sprint à deux. J'ai eu une crampe dans les 50 derniers mètres et je n'ai pas pu maintenir ma vitesse. Sur papier, j'étais le plus rapide, mais je n'ai pas pu conclure." Stybar a également dû lancer le sprint avec Campenaerts dans sa roue. "Il voulait lancer le sprint derrière moi et cela lui a réussi. J'ai lancé de loin mais c'était compliqué avec le vent de face. C'est comme ça, je ne peux plus changer le résultat. Néanmoins, cela m'a fait plaisir de rouler à Louvain." (Belga)