Les Belges à l'étranger - Wout Faes met d'entrée Reims en difficulté à Marseille

(Belga) L'Olympique de Marseille a pris le meilleur sur le Stade de Reims dimanche soir lors de la première journée de la Ligue 1 française. Les Marseillais l'ont emporté dans leur propre Stade Vélodrome sur le score de 4 buts à 1.

Un but contre son camp de Wout Faes (13e) n'a pas aidé l'équipe visiteuse. Nuno Tavares (45e.+2) et Luis Suarez (75e), ont accentué l'écart avant et après le repos. Folarin Balogun (84) a sauvé l'honneur avant que Suarez (90e+4) ne fixe la marque. Thomas Foket et Maxime Busi ne faisaient pas partie du groupe des visiteurs. Plus tôt dans la journée en première division française, Arthur Theate a également marqué un but contre son camp au Stade de Rennes contre Lorient (0-1), se révélant le seul malheureux buteur de la soirée. (Belga)