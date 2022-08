Felix Engelhardt, champion d'Europe U23, rejoint BikeExchange-Jayco

(Belga) L'Allemand Felix Engelhardt, champion d'Europe U23, a signé un contrat jusqu'en 2024 avec BikeExchange-Jayco, a annoncé lundi l'équipe WorldTour australienne.

Engelhardt, qui fêtera ses 22 ans le 19 août, arrive en provenance de l'équipe continentale Tirol-KTM. Cette année, il a notamment terminé à la 6e place du Tour d'Italie pour les moins de 23 ans. "C'est un rêve qui devient réalité", a réagi Engelhardt, cité dans le communiqué. "C'est l'une des meilleures équipes du peloton, mais il y règne aussi un grand esprit d'équipe et je me suis immédiatement sentie le bienvenu. Pour les deux prochaines années, mon objectif est de m'améliorer physiquement mais aussi d'apprendre des coureurs plus expérimentés." (Belga)