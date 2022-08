Ineos Grenadiers prolonge le contrat d'Ethan Hayter jusqu'en 2024

(Belga) Ineos Grenadiers a prolongé le contrat d'Ethan Hayter jusqu'en 2024, a annoncé lundi l'équipe WorldTour britannique.

Hayter, 23 ans, a remporté le Tour de Pologne vendredi dernier. Le Britannique avait pris le maillot de leader lors du contre-la-montre de l'avant-dernière étape. Cette saison, il a également remporté deux étapes du Tour de Romandie, une de la Semaine Coppi et Bartali, une du Tour de Norvège et le chrono des championnats de Grande-Bretagne. Hayter roule pour Ineos depuis 2020 et a déjà décroché 16 succès professionnels. L'année dernière, il avait également remporté le titre olympique en omnium et une médaille d'argent lors de la course par équipe en cyclisme sur piste. (Belga)