Championnats européens - Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor rejoignent les Belgian Tornados à Munich

(Belga) Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor ont été repris dans la sélection des Belgian Tornados pour le relais 4x400m des championnats d'Europe d'athlétisme à Munich, en Allemagne, du 15 au 21 août, a appris l'Agence BELGA lundi.

La sélection de 48 athlètes et de quatre équipes de relais avait été communiquée la semaine dernière, mais deux places restaient à pourvoir dans l'effectif de Jacques Borlée. Les quatre auteurs de la médaille de bronze aux championnats du monde à Eugene le mois dernier aux États-Unis - Julien Watrin, Alexander Doom, Kevin et Dylan Borlée - avaient déjà été confirmés dans l'effectif belge. Ce qui veut dire que Christian Iguacel n'ira pas à Munich et que Robin Vanderbemden disputera uniquement le 200m. (Belga)