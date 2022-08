Le Sud-Coréen Hyunseok Hong pour trois ans à La Gantoise

(Belga) La Gantoise a annoncé lundi la venue du Sud-Coréen Hyunseok Hong en provenance des Autrichiens de LASK Linz. Le milieu de terrain de 23 ans a signé un contrat de trois ans en faveur des Buffalos.

Présenté par les Gantois comme un joueur capable de "couvrir énormément de terrain et de trouver des solutions simples et rapides", Hong doit "parfaitement s'adapter dans le système de jeu" de Hein Vanhaezebrouck. Flanqué du N.7 dans le dos, il deviendra le premier joueur sud-coréen à porter les couleurs gantoises. Hong a quitté la Corée du Sud alors qu'il avait 18 ans, pour rejoindre le club allemand de Unterhaching (2018-2019) puis le LASK (2019-2022). Il aura joué 43 matches avec l'équipe première autrichienne, dont 39 lors de l'exercice 2021-2022. La Gantoise, avec un bilan de 5 points sur 9, pointe à la 6e place de D1A et ira défier Ostende (5e, 6 pts) vendredi. (Belga)