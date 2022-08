Mondiaux d'équitation - Larissa Pauluis 27e du Grand Prix Spécial en dressage remporté par la Britannique Fry

(Belga) Larissa Pauluis en selle sur First-Step Valentin a pris la 27e place du Grand Prix Spécial, première des deux épreuves individuelles de dressage lundi aux Championnats du monde d'équitation qui se tiennent à Herning, au Danemark.

Larissa Pauluis, 42 ans, a reçu avec sa monture, un étalon de 10 ans, une note de 71.353% pour sa prestation qui ne lui permet pas de disputer le GP Freestyle mardi, réservé aux 15 premiers de l'épreuve de lundi. La meilleure note de ce Grand Prix Spécial a été réussie par la Britannique Charlotte Fry, sacrée avec la note de 82.322% devant la Danoise Cathrine Laudrup-Dufour (Vamos Amigos/81.322%) et la Néerlandaise Dinja van Liere (Hermes/79.407%). Larissa Pauluis et First-Step Valentin étaient la seule combinaison à avoir réussi à se hisser dans le top 30 de l'épreuve test comptant pour le concours par pays samedi et dimanche. Son passage avait été coté à 71.351%, elle qui possède un record personnel à 71.913% réussi le mois dernier à Deauville. La Belgique y a pris la 13e place avec, outre Larissa Pauluis (29e), Domien Michiels sur Intermezzo (44e), Charlotte Defalque avec Botticceli (60e) et Lore Vandeborneet Ikke-Pia (71e). Le Danemark avait assumé son statut de favori dimanche en remportant le concours par pays devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne, tenante du titre, qui restait sur six médailles d'or consécutives dans les championnats internationaux.