WTA 125 Concord - Ysaline Bonaventure écarte la tête de série N.3 et file au 2e tour

Ysaline Bonaventure n'a pas manqué le début de sa tournée américaine. La gauchère belge de 27 ans, 152e mondiale, s'est imposée en deux sets - 6-2, 7-5 - et 1h18 de jeu au premier tour du tournoi de tennis WTA 125 de Concord, opposée à la Russe Varvara Gracheva (WTA 62), 22 ans, tête de série N.3, lundi aux États-Unis.

La Stavelotaine affrontera, au 2e tour de cette épreuve jouée sur surface dure et dotée de 115.000 dollars, la lauréate du duel entre l'Américaine Taylor Townsend (WTA 108) et la Suissesse Lulu Sun (WTA 350). Greet Minnen est aussi présente dans le Massachusetts. La Belge de 24 ans, 97e au classement WTA, sera opposée au premier tour à une Américaine de 20 ans, Katie Volynets, 112e mondiale. Il s'agira d'un premier duel sur le circuit entre les deux joueuses. Greet Minnen sera aussi engagée dans le double où elle fera la paire (N.3) avec la Russe Anna Blinkova. La jeune Danoise de 19 ans, Clara Tauson, 49e mondiale, formée au centre de Justine Henin à Limelette et coachée par Olivier Jeunehomme, est tête de série N.1 du tournoi.