Luis Fernando Suarez, le sélectionneur du Costa Rica, prolongé jusqu'en 2026

(Belga) Le contrat de Luis Fernando Suarez, le sélectionneur colombien du Costa Rica, qui disputera le Mondial 2022, a été prolongé jusqu'au Mondial suivant, prévu en 2026 en Amérique du Nord.

"Je suis fier et heureux d'être ici avec Luis Fernando (Suarez) pour annoncer la prolongation de son contrat", a déclaré le président de la fédération costaricaine de football, Rodolfo Villalobos, lors d'une conférence de presse lundi. Le contrat de Suarez, 62 ans, ira jusqu'à "la participation du Costa Rica à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026", a-t-il ajouté. Le technicien colombien a, lui, dit espérer "quatre années" supplémentaires "fructueuses" avec le Costa Rica. Il a indiqué vouloir miser sur la jeunesse afin de préparer dès à présent les qualifications pour l'édition nord-américaine de 2026. Suarez a été nommé à la tête des "Ticos" en juin 2021. Avec ce sélectionneur, le Costa Rica est parvenu à décrocher en juin dernier le dernier billet pour le Mondial 2022 en battant la Nouvelle-Zélande 1-0 en barrage. Il disputera ainsi son troisième Mondial d'affilée. Le meilleur résultat du Costa Rica en Coupe du monde est un quart de finale perdu aux tirs au but contre les Pays-Bas en 2014 au Brésil. (Belga)