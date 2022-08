Un duel Real Madrid-Francfort pour le premier trophée européen de la saison

(Belga) Le premier trophée européen de la saison sera mis en jeu mercredi à 21h00 à Helsinki en Finlande avec la Supercoupe d'Europe entre le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, et l'Eintracht Francfort, vainqueur de l'Europa League.

Vainqueur de la Ligue des Champions pour la 14e fois de son histoire en mai dernier, le Real Madrid part avec les faveurs des pronostics pour tenter de remporter la 5e Supercoupe d'Europe de son histoire. Le club madrilène rejoindrait ainsi l'AC Milan et son éternel rival du FC Barcelone parmi les clubs les plus titrés de l'histoire de la compétition. Pour ce duel face à Francfort, le Real Madrid pourra compter sur un noyau au grand complet avec Thibaut Courtois et Eden Hazard. Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène, pourrait, lui, ajouter une quatrième Supercoupe à son palmarès en tant qu'entraîneur, ce qui ferait de lui le coach le plus titré devant Pep Guardiola (3). En face, Francfort va lui jouer la toute première Supercoupe d'Europe de son histoire grâce à sa victoire en Europa League en mai dernier. Battu 1-6 par le Bayern Munich vendredi dernier en ouverture du championnat d'Allemagne, l'Eintracht n'a pas préparé sa Supercoupe dans les meilleures conditions. En cas de victoire, le club allemand deviendrait le premier club vainqueur de l'Europa League à remporter la Supercoupe d'Europe après l'Atlético Madrid en 2010, 2012 et 2018. La Supercoupe d'Europe est une compétition qui se joue en un match, depuis 1998, entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. Jusqu'en 1999, ce match opposait le vainqueur de la C1 au vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe. Après la disparition de cette dernière, c'est le vainqueur de la Coupe UEFA, qui est devenue l'Europa League en 2009, qui dispute la Supercoupe. (Belga)