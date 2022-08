Le rameur Niels Van Zandweghe forfait pour Munich en deux de couple poids légers

(Belga) Niels Van Zandweghe a été contraint de déclarer forfait pour le prochain Euro d'aviron, prévu dans le cadre des championnats européens à Munich, de jeudi à dimanche, en Allemagne. Le rameur belge est souffrant et sur conseil de son docteur ne pourra tenir sa place au sein du deux de couple poids légers qu'il devait former avec Marlon Colpaert.

"Pas de championnats d'Europe pour moi cette année. Après une période très agitée dans ma vie personnelle ces dernières semaines, je suis tombé malade il y a quelques jours. Le médecin a décidé que la meilleure façon de me soigner était de me reposer. D'abord retrouver la santé avant d'entamer ensuite la préparation vers les Mondiaux de septembre", a écrit le Brugeois dans un message publié sur Instagram. À la suite de ce forfait de dernière minute, son équipier ostendais va se rabattre sur le skiff poids légers, une discipline non olympique, contrairement au deux de couple légers. À Munich, Van Zandweghe ne pourra donc pas défendre les deux médailles de bronze qu'il avait remportées aux Euro de 2019 et 2020, en compagnie de Tim Brys. Le duo avait également conquis le bronze aux Mondiaux de 2018 et avait pris la 5e place de la finale des JO de Tokyo. Brys, passé depuis lors en catégorie open, emmènera à Munich un quatre de couple avec Gaston Mercier, Ward Lemmelijn et Ruben Claeys. Le quatuor tente de se créer une place parmi l'élite en vue des JO de Paris. (Belga)