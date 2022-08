La Belgique 3e par équipes en sauts d'obstacles après la première épreuve, la vitesse

(Belga) La Belgique occupe la 3e place après la première des trois épreuves, celle de la vitesse, des concours de sauts d'obstacles pour le classement par pays des championnats du monde d'équitation mercredi à Herning au Danemark.

Médaillée de bronze aux JO à Tokyo, championne d'Europe à Rotterdam en 2019 et en bronze à l'Euro de Riesenbeck l'an dernier en Allemagne, la sélection belge rêve de poursuivre sur sa lancée en terre danoise. Sur les 103 cavaliers à se présenter mercredi dans cette épreuve de chasse, Nicola Philippaerts, en selle sur Katanga, le premier Belge à s'élancer, aura réalisé un sans-faute prenant la 7e place (81.02 secondes), Jos Verlooy, avec Igor, est 15e en 83.41 secondes, et Jérôme Guéry 17e avec Quel Homme de Hus, en 83.78, grâce aussi à des prestations sans fautes. Quatrième cavalier de l'équipe de Peter Weinberg, Grégory Wathelet sur Nevados se classe 21e (84.12), avec une faute. Chaque faute correspond à quatre secondes ajoutée au temps de parcours. Le Français Julien Epaillard, en selle sur Caracole de la Roque, a réussi le meilleur passage (79.08) devant le Britannique Scott Brash (Hello Jefferson), 2e (79.54) et le Suisse Martin Fuchs (Leone Jet), 3e (79.79). Au classement où le moins bon résultat des quatre cavaliers n'est pas comptabilisé, la Belgique (5.49) est troisième derrière la Suède (3.69) qui mène le concours devant la France (5.44). Outre cette épreuve de vitesse, les deux concours de sauts d'obstacles de jeudi et vendredi comptent pour le classement par équipes et déterminent les places des cavaliers pour les deux derniers tours dimanche pour le titre individuel. La Belgique pourrait déjà valider son billet pour les JO de Paris 2024 à condition de finir dans le top 5 (top 6 si la France y est aussi). (Belga)