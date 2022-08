Real Madrid-Francfort EN DIRECT: l'inévitable Benzema double la mise (vidéos)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

65' - ET VOILA ! On le sentait venir. Vinicius perce à gauche et trouve Benzema en retrait. Benzema frappe en un temps et place dans le but. Trapp est surpris, visiblement.

63' - Le Real Madrid est dans une bonne séquence. Et c'est là que Courtois doit intervenir, sur une tentative étonnante de Knauff.

61' - Cela se précise pour le Real. Casemiro enroule à distance, trompe Trapp mais trouve la barre !

58' - Deux changements à Francfort. Götze et Kolo Muani remplacent Rode et Lindstrom.

55' - Oh Kevin Trapp ! Le gardien allemand parvient à sortir un bel envoi de Vinicius, qui avait été dévié.

Deux changements à Francfort. Götze et Kolo Muani remplacent Rode et Lindstrom.

49' - On retrouve un rythme semblable au tout début de match.

45' - Allez, on repart pour le second acte de cette Supercoupe !

45' - On en reste là pour la première période. Le Real Madrid, qui semblait en difficulté, a finalement pris les commandes et a donc l'avantage au repos.

41' - Benzema ! Le Français, servi au point de penalty, frôle le 2-0 mais il croise trop son envoi. Quelques instants plus tard, c'est Casemiro qui parvient à tenter à distance. Trapp s'empare du cuir.

37' - ET LE BUUUUUUUUUUT ! David Alaba profite d'un laxisme défensif pour hériter d'un second ballon dans le petit rectangle. Il ne se fait pas prier. C'est 1-0 !

37' - Voilà le bon contre du Real Madrid ! Benzema et Vinicius combinent parfaitement. L'envoi de Vinicius est à nouveau contré.

33' - Le Real Madrid est étonamment passif dans ce match. Peu d'occasion, peu de projection réussie. Même sur phase arrêtée, c'est un peu tendre.

28' - Gros contact aérien entre deux joueurs, rien de méchant, mais le choc était impressionnant.

24' - Encore une bonne construction à Francfort, le ballon arrive côté droit. Sur une frappe croisée, c'est encore Courtois qui arrive à se détendre.

21' - Francfort est bien en place, le Real Madrid parvient de son côté à jouer un jeu rapide vers l'avant. Après 10 minutes timides, le match devient emballant.

17' - Et la réplique du Real Madrid ! Benzema est servi plein axe dans la surface. Vinicius est décalé à gauche, reçoit le ballon, trompe Trapp mais le ballon est dévié par un défenseur.

14' - OH COURTOIS ! Kamada est magnifiquement servi en profondeur et se présente face à Courtois. Le Diable Rouge remporte son face à face.

11' - Première belle combinaison allemande, qui s'achève par une frappe stoppée par Courtois. L'arbitre signale finalement un hors-jeu.

9' - Aucune occasion jusqu'ici, c'est un début de rencontre très mou.

4' - Début de match très calme. On s'observe.

0' - Allez, c'est parti pour la Supercoupe d'Europe, qui lance la saison européenne !

20h32: Eden Hazard, sur le banc, va entamer une nouvelle saison au Real Madrid. Après avoir eu du mal avec sa condition physique, le Diable Rouge rêve d'un retour au sommet. Nos consultants veulent également y croire.

20h13: C'est une belle affiche, entre des équipes qui n'ont pas le même passif: le Real Madrid a déjà conquis 5 Supercoupes, ce que n'a jamais connu Francfort.

20h05: les deux équipes continuent de se préparer pour ce joli duel.

19h16: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live de la Supercoupe d'Europe ! La soirée s'annonce grandiose avec, espérons-le, un festival pour lancer la saison européenne dans son ensemble.

Les compositions

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Vinicius, Benzema

Eintracht Francfort: Trapp, N'Dicka, Sow, Kamada, Rode, Touré, Borré, Lenz, Lindstrom, Tuta, Knauff

L'avant match

Le premier trophée européen de la saison sera mis en jeu mercredi à 21h00 à Helsinki en Finlande avec la Supercoupe d'Europe entre le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, et l'Eintracht Francfort, vainqueur de l'Europa League.

Vainqueur de la Ligue des Champions pour la 14e fois de son histoire en mai dernier, le Real Madrid part avec les faveurs des pronostics pour tenter de remporter la 5e Supercoupe d'Europe de son histoire. Le club madrilène rejoindrait ainsi l'AC Milan et son éternel rival du FC Barcelone parmi les clubs les plus titrés de l'histoire de la compétition.

Pour ce duel face à Francfort, le Real Madrid pourra compter sur un noyau au grand complet avec Thibaut Courtois et Eden Hazard. Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène, pourrait, lui, ajouter une quatrième Supercoupe à son palmarès en tant qu'entraîneur, ce qui ferait de lui le coach le plus titré devant Pep Guardiola (3). En face, Francfort va lui jouer la toute première Supercoupe d'Europe de son histoire grâce à sa victoire en Europa League en mai dernier.

Battu 1-6 par le Bayern Munich vendredi dernier en ouverture du championnat d'Allemagne, l'Eintracht n'a pas préparé sa Supercoupe dans les meilleures conditions. En cas de victoire, le club allemand deviendrait le premier club vainqueur de l'Europa League à remporter la Supercoupe d'Europe après l'Atlético Madrid en 2010, 2012 et 2018. La Supercoupe d'Europe est une compétition qui se joue en un match, depuis 1998, entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League.

Jusqu'en 1999, ce match opposait le vainqueur de la C1 au vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe. Après la disparition de cette dernière, c'est le vainqueur de la Coupe UEFA, qui est devenue l'Europa League en 2009, qui dispute la Supercoupe.