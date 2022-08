"Je commence à ne plus avoir d'espace à la maison": Thibaut Courtois ravi d'ajouter un trophée à sa collection (vidéo)

Thibaut Courtois enchaîne les titres avec le Real Madrid. Le Diable Rouge a remporté ce mercredi son 7ème trophée depuis son arrivée au club espagnol, en décrochant la Supercoupe d'Europe après avoir dominé Francfort 2-0.

Une rencontre lors de laquelle il s'est illustré en sortant l'une ou l'autre belle parade. Cette victoire lance donc idéalement la saison du gardien et de son équipe. "On était favoris aujourd'hui, mais Francfort avait montré en Europa League qu'ils étaient forts et dans une finale tout est possible. Ils ont eu une grosse occasion, s'ils mènent, ils défendent bien et ça devient plus difficile. C'était important de bien commencer la saison, j'espère que ce sera aussi le cas dimanche en Liga", a sobrement comment le portier au micro de Renaud Terreur. "C'est bien de commencer l'année comme ça, je me sens bien, j'ai fait une bonne pré-saison", a-t-il ensuite détaillé. "Ce n'est pas seulement une question d'arrêts, c'est aussi réussir les bonnes passes, j'ai su le faire et c'est important pour l'équipe".

Le voilà donc avec un trophée de plus à ranger dans son armoire, qui commence visiblement à déborder. "J'ai des répliques de mes trophées à la maison, je commence à ne plus avoir d'espace. Mais cette euphorie que tu as quand tu as un trophée comme ça, c'est ça qui est beau dans le foot. C'est bien d'en emmener encore un à la maison", a plaisanté le Diable Rouge.

Reste à espérer que la moisson se poursuive dans le futur !