La Belge Michèle George championne du monde en para-dressage pour la 3ème fois

Michèle George (Best of 8) a décroché l'or dans l'épreuve individuelle test en Grade V en para-dressage aux championnats du monde d'équitation, jeudi à Herning au Danemark.

Michèle George (Best of 8) a été notée à 76.419% pour devenir championne du monde pour la 3e fois de sa carrière après deux médailles d'or à Caen en Normandie en 2014 dans l'épreuve individuelle test avec Rainman en freestyle avec Best of 8, épreuve où elle a aussi été vice-championne du monde à Lexington en 2010 avec Rainman déjà. Kevin Van Ham en selle sur Eros Van Ons Heem a reçu une note de 71.977% pour sa prestation qui le place 4e en position au pied du podium.

L'Ostendaise, avec Best Of 8, avait aussi conquis l'or olympique à Tokyo en individuel test et freestyle, grade V. Plus tôt dans la journée, Barbara Minneci, en selle sur Stuart, avait pris la 10e place de l'épreuve test individuel de Grade III. Mercredi, Manon Claeys, sur Katharina Sollenburg, s'était classée 5e de l'épreuve individuelle test en Grade IV. (Belga)