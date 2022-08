WTA Toronto - La N.1 mondiale Swiatek battue en huitièmes, Sakkari aussi éliminée

(Belga) Iga Swiatek n'a pas passé le cap des huitièmes de finale à Toronto, où la N.1 mondiale lançait sa préparation à l'US Open. La Polonaise s'est inclinée, après 3h de jeu, en trois sets (6-4, 3-6, 7-5) devant la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 24), jeudi au Canada.

Celle qui avait aligné les victoires au printemps sur le ciment américain pour réaliser le 'Sunshine Double', l'enchaînement Indian Wells - Miami, avant de briller sur ocre en triomphant à Roland-Garros, a connu une rencontre difficile. En difficulté au service et sans idée, elle a concédé la bagatelle de 19 balles de break à la Brésilienne de 26 ans, lauréate à Nottingham et Birmingham cette saison. La Grecque Maria Sakkari, 4e mondiale, a aussi été sortie. Elle a subi la loi de la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 14), s'inclinant 6-1, 6-7 (9), 6-3. Parmi les autres qualifiées du jour, figure Coco Gauff, 11e mondiale et finaliste du dernier Roland-Garros, qui a battu 7-5, 4-6, 7-6 (4) Aryna Sabalenka (WTA 6), au bout d'une lutte acharnée de 3h11. L'Américaine de 18 ans, en quête d'un troisième titre sur le circuit après ceux glanés à Linz (2019) et Parme (2021), affrontera au prochain tour la Roumaine Simona Halep (WTA 15). (Belga)