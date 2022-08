Le président du Real Madrid juge Ronaldo trop vieux: la sœur du Portugais le flingue en commentaire (vidéo)

Cristiano Ronaldo ne reviendra visiblement pas au Real Madrid. Certains fans du club espagnol continuaient d'en rêver, mais cela ne devrait pas se produire, si l'on en croit les propos tenus hier par Florentino Pérez. Le président du Real Madrid a répondu à un fan dans un hôtel. Ce supporter lui demande de signer Ronaldo, ce qui a bien fait rire le président. "Cristiano ? Encore ? Mais il a 38 ans maintenant...", répond-il en rigolant avant de s'en aller.

Des attaques qui ont mis hors d'elle la soeur de CR7. Katia Aveiro a ainsi réagi dans un commentaire posté sur Instagram, chargeant le président Florentino Pérez. "Il a 38 ans mais il peut encore sauter à plus de deux mètres dans les airs, y rester pendant 3 minutes, et son corps n'a aucune graisse. Respecte-toi, vieil homme, tu as 75 ans...", a-t-elle posté en guise de réponse.

Le message est passé...