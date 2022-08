"Il n'aura pas beaucoup de minutes, mais...": Thibaut Courtois vole au secours d'Eden Hazard, laissé sur le banc en Supercoupe

Encores très solide dans les buts en Supercoupe d'Europe, Thibaut Courtois a repris la saison comme il avait terminé la dernière: au très haut niveau. Le Diable Rouge a sorti quelques beaux arrêts contre Francfort et s'est offert son septième trophée depuis son arrivée au Real.

Après le match, il a répondu aux questions de VTM et du Laatste Nieuws. Dans le lot, deux sujets importants ont été évoqués. D'abord le cas d'Eden Hazard. Malgré une préparation intéressante et des signes prometteurs, le joueur belge n'a pas joué une seule seconde en Supercoupe. Ce qui n'entame pas la confiance de Thibaut Courtois, qui continue à défendre son coéquipier. ""Tout ce que je peux dire, c'est que je vois le Eden que l'on connaît tous à l'entraînement. Il a retrouvé la vitesse et la rapidité qu'on lui connaît alors que le programme était lourd en préparation. Et il n'a pas été blessé. Peut-être qu'il n'aura pas beaucoup de minutes mais à la Coupe du monde, il aura l'impact qu'on lui connaît", a affirmé le gardien.

Il a ensuite balayé les rumeurs d'une absence volontaire lors de la dernière trêve internationale, où il avait évoqué une pubalgie pour manquer les rencontres. Il a simplement confirmé sa version. "Depuis la reprise, je ne ressens plus rien mais je peux vous assurer que ce n'était pas des mensonges. Si j'avais été fit, j'aurais sans doute fait deux ou trois matchs, mais là ce sont d'autres garçons qui ont pu jouer. J'ai pu me reposer pendant cinq semaines, j'ai fait de la kiné, j'ai récupéré et le résultat est que je ne ressens plus de douleur à l'heure actuelle. Cela fait du bien d'être débarrassé d'une douleur qui était présente depuis dix mois", a précisé Thibaut Courtois.