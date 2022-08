Une belle récompense: Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois nommés pour le titre de joueur UEFA de l'année

Thibaut Courtois (Real Madrid) et Kevin De Bruyne (Manchester City), ainsi que le Français Karim Benzema (Real Madrid), sont les trois finalistes au titre de Joueur européen de l'année, a annoncé l'UEFA vendredi. Le vainqueur sera annoncé le 25 août à Istanbul lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Les deux Madrilènes, vainqueurs de la Ligue des Champions et de La Liga, et le Skyblue, lauréat de la dernière Premier League, sont donc les derniers prétendants à la succession du milieu de terrain italien de Chelsea Jorginho, élu Joueur de la saison 2020-2021 après avoir remporté la C1 et l'Euro. Courtois aura été le grand artisan de la victoire du Real en finale de la Ligue des Champions, le gardien des Diables Rouges ayant effectué plusieurs parades décisives devant les attaquants de Liverpool Sadio Mané et Mohamed Salah.

Si le Belge a souvent gardé ses filets inviolés, Karim Benzema a lui fait trembler ceux de ses adversaires à 44 reprises la saison dernière, dont 27 fois en championnat et 15 fois en C1. Le Français de 34 ans semble être le favori à ce titre, comme pour le Ballon d'Or. De son côté, Kevin De Bruyne a encore fait rayonner le jeu de Manchester City, demi-finaliste de la C1 contre le Real mais surtout champion d'Angleterre pour la quatrième fois en cinq ans. Le rouquin de Tronchiennes a compilé 19 buts et 14 assists en 45 matches la saison dernière. Le maestro belge a déjà terminé deuxième de ce trophée lors des deux dernières éditions, derrière Lewandowski en 2020 et Jorginho en 2021.

Derrière ces trois joueurs figurent le Polonais Robert Lewandowski (Bayern, FC Barcelone, 54 pts), le Croate Luka Modri? (Real Madrid, 52 pts), le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool, Bayern, 51 pts), l'Égyptien Mohamed Salah (Liverpool, 46 pts), le Français Kylian Mbappé (Paris, 25 pts), le Brésilien Vinivius Jr (Real Madrid, 21 pts) et le Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool, 19 pts). Un groupe technique de l'UEFA avait érigé une liste de 15 joueurs, basé sur les performances en clubs et en équipe nationale.

Entraîneurs et journalistes ont choisi trois joueurs de cette sélection, en leur attribuant respectivement 5, 3 et 1 point. Du côté des entraîneurs, les nommés à la succession de l'Allemand Thomas Tuchel (Chelsea) sont l'Italien Carlo Ancelotti (Real Madrid), l'Espagnol Pep Guardiola (Manchester City) et l'Allemand Jürgen Klopp (Liverpool). L'Allemand Oliver Glasner (Eintracht Francfort, 75 pts), l'Espagnol Unai Emery (Villarreal, 74 pts) et le Portugais José Mourinho (Roma, 51 pts) complètent le top 6. Les votes pour la Joueuse et l'Entraîneur d'équipe féminine de l'année sont toujours en cours. Les nommés seront connus la semaine prochaine, a précisé l'UEFA.