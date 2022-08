Tour du Portugal - Le Portugais Luis Gomes vainqueur au sprint de la 7e étape

(Belga) Le Portugais Luis Gomes a remporté la 7e étape du Tour du Portugal disputée vendredi entre Santo Tirso et Braga sur la distance de 150,1 kilomètres. L'étape du jour présentait une difficulté dans la finale, à moins de 6 kilomètres de l'arrivée, la côte de Sameiro (5,6 km à 6 %).

Un groupe d'une vingtaine de coureur a animé l'échappée du jour dont l'écart était de 3:30 à 65 kilomètres de l'arrivée. On retrouvait dans le groupe de tête, entre autres, les Américains Calum Johnson, Joey Rosskof et Scott McGill, leader du classement par points, les Espagnols Juan Antonio Lopez-Cozar, Txomin Juaristi et Asier Etxeberria, les Portugais Joao Matias et Gonçao Leaça. Le peloton, motivé par le groupe du maillot jaune, le Portugais Frederico Figuieiredo, a fait fondre l'écart. Un dernier groupe de l'échappée initiale a pu préserver un avantage pour se disputer la victoire du jour qui est revenue au sprint au Portugais Luis Gomes devant son compatriote Gonçalo Leaça et l'Espagnol Txomin Juaristi. Le maillot jaune de leader est resté sur les épaules du Portugais Frederico Figuieiredo. La 8é étape du Tour du Portugal sera disputée samedi entre Viana do Castelo et Fafe. Cette étape présentera plusieurs difficultés qui pourraient éveiller les envies des baroudeurs et, dans la finale, des puncheurs, avec une arrivée en côte à Golaes (Fafe). (Belga)