Belgian Lions - La Belgique s'incline pour son premier match amical en Estonie

(Belga) La Belgique a été battue 79-66 pour le premier de ses deux matches amicaux contre l'Estonie vendredi à Tartu en Estonie.

En Estonie, la Belgique devait jouer un tournoi à trois équipes avec le pays-hôte et la Bosnie mais la fédération bosnienne a dû annuler sa participation à cause de graves problèmes financiers qui pourraient compromettre la participation de la Bosnie à l'Euro (1er au 18 septembre). C'était le quatrième match de préparation des troupes de Dario Gjergja, qui avaient joué deux matches en Finlande la semaine dernière (une victoire 71-75 et une défaite 80-71) et un match contre l'Allemagne (défaite 83-87) mercredi à Hasselt. Les Belgian Lions joueront encore dimanche contre l'Estonie. Le 17 août, ils achèveront cette série de matchs de préparation en France. La Belgique prépare ses rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023 le 25 août face à la Grande-Bretagne à la Mons.arena et le 28 août en Grèce, mais aussi l'Euro qui débutera le 1er septembre à Tbilissi en Géorgie. À l'Euro, la Belgique a été versée dans le groupe A qui se jouera à Tbilissi en Géorgie avec l'Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. Les joueurs de Dario Gjergja feront leur entrée le jeudi 1er septembre contre la Géorgie (19h00). Les quatre premiers du groupe seront qualifiés pour la phase finale qui aura elle lieu à Berlin en Allemagne. (Belga)