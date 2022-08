82 secondes et un but: Romelu Lukaku revient et marque directement à l'Inter Milan (vidéo)

LInter Milan a remporté un succès à l'arraché, 1-2, chez le promu Lecce samedi lors de la première journée du championnat d'Italie de football. Aligné en duo avec Lautaro Martinez, Romelu Lukaku a inscrit son premier de la tête sur une passe de Matteo Darmian après moins de 90 secondes de jeu (0-1).

L'équipe des Pouilles réussit bien au Diable rouge puisque c'est aussi contre elle qu'il a marqué son pemier but en Seria A le 26 août 2019.

L'Inter, qui a géré la possession du ballon, n'a pas élevé le rythme de la rencontre. Portés vers l'avant, les Interistes ont laissé de l'espace entre les lignes et auraient pu être sanctionnés par Gabriel Strefezza, dont le tir de l'intérieur des seize mètres a été trop mou (39e). Contrairement à son équipier brésilien, Assan Ceesay a égalisé pour Lecce en reprenant du gauche un centre de Federico Di Francesco (48e, 1-1).

Ce but a piqué les Nerazzurri, qui ont multiplié les occasions de but par Dimarco (62e), Denzel Dumfries dont la tête a heurté le poteau (69e), Martinez (71e, 80e) et Lukaku (83e). Finalement, Dumfries a donné les trois premiers points aux Milanais.