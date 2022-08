L'AS Monaco engage l'international malien Mohamed Camara, en provenance de Salzbourg

(Belga) L'AS Monaco, dirigée par Philippe Clément, a engagé l'international malien Mohamed Camara (15 caps, 3 buts), a indiqué dimanche l'équipe pensionnaire de Ligue 1. Le milieu défensif de 22 ans arrive en provenance de la formation autrichienne du Red Bull Salzbourg. Il s'est lié au club de la principauté pour les cinq prochaines saisons.

Camara constitue la cinquième arrivée après Takumi Minamino, Breel Embolo, Thomas Didillon et Malang Sarr. Les Monégasques ont déboursé une quinzaine de millions d'euros pour s'attacher ses services. La saison dernière, le Malien a disputé 36 rencontres avec Salzbourg pour un but et cinq assists lors du doublé coupe-championnat en terre autrichienne. Salzbourg avait également atteint les huitièmes de finale de Ligue des Champions, trébuchant contre le Bayern Munich. (Belga)