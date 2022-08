Chloé Caulier, 2e des demi-finales, qualifiée pour la finale d'escalade de blocs

(Belga) Chloé Caulier s'est qualifiée pour la finale de l'épreuve de blocs dimanche matin aux championnats d'Europe d'escalade de Munich en Allemagne. Ils sont organisés dans le cadre de la 2e édition des Championnats européens. Elle a signé la deuxième performance des demi-finales.

La Bruxelloise de 25 ans, vice-championne d'Europe 2020 dans cette discipline, avait remporté le groupe B des qualifications vendredi et devait se classer parmi le top 6 des 20 demi-finalistes pour revenir à disputer le titre continental à partir de 16 heures. Septième au moment d'aborder son quatrième et dernier bloc, ex aequo avec la 6e l'Israélienne Ayala Kerem, elle devait au moins atteindre une zone. Chloé Caulier a fait beaucoup mieux puisqu'elle est arrivée au sommet (top) et signé le deuxième meilleur total des vingt concurrentes avec 77.6 (3T4z 7 10), derrière l'intouchable Slovène Janja Garnbret qui a récolté un score de 99.7 (4T4z 7 7). Chloé Caulier avait été éliminée en demi-finales de l'épreuve de difficulté en terminant seizièmes samedi. Les 8 premières à l'issue des épreuves de difficulté et de blocs pourront disputer la finale du combiné olympique (difficulté+bloc la formule retenue pour Paris 2024) le mercredi 17 août. (Belga)