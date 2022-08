Euro de basket féminin U18: La Belgique, battue par la Hongrie, termine 12e

(Belga) La Belgique a pris la 12e place sur seize du championnat d'Europe de basket féminin pour les moins de 18 ans, dimanche à Heraklion en Grèce. Les jeunes Belgian Cats du coach Laurent François ont perdu leur ultime rencontre de classement pour la 11e place contre la Hongrie 56-63 (mi-temps 29-30)

Nastja Claessens a été de loin la Belge la plus efficace. Elle a rentré 19 points et capté 13 rebonds, donné 4 assists et réalisé 2 interceptions. La Belgique avait terminé quatrième de son groupe et a dû jouer les matches de classement. Sa victoire jeudi contre Israël a assuré son maintien en division A que quittent les équipes 14e, 15e et 16e classées.