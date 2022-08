Joan Laporta "se prend pour le roi" et a "une grosse tête": le président du Barça se fait lyncher par un ancien joueur du Real Madrid

Rafael van der Vaart, ancien joueur du Real Madrid et de Tottenham, s'est lâché sur le président du FC Barcelone, Joan Laporta.

Consultant sur la chaine néerlandaise Ziggo Sport, l'ancien international a vidé son sac après le match nul entre le FC Barcelone et le Rayo Valecano. van der Vaart reproche au Barça son mercato très animé alors que le club connait des difficultés financières astronomiques.

"Comment diable pouvez-vous acheter des joueurs quand vous n'avez pas d'argent ? Je pense que c'est une honte", commence à s'emporter le natif de Heemskerk. "Et Laporta n'arrête pas de rire partout avec sa grosse tête. Cet homme se prend pour le roi. Mais je pense qu'il est un peu idiot. Le nom du Barça a été très mal mis en valeur. Dorénavant, nous les jugeons différemment et je pense que c'est une honte quand tu joues avec eux."

"C'est une mafia"

Après des propos déjà très virulents, van der Vaart n'en avait pas encore fini et a également exprimé le mal qu'il pensait à propos de la gestion du dossier Frenkie de Jong. "Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça. Frenkie gagne-t-il trop ? D'abord tu signes un contrat et ensuite, tu le remplis ou tu pars en bons termes, mais pas comme ça. C'est une mafia et ils doivent être punis."

Le FC Barcelone a pu enregistrer ses nouvelles recrues, à l'exception de Jules Koundé. Le Français va devoir encore patienter le temps que son nouvel employeur parvienne à équilibrer sa masse salariale.