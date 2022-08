Glenn Coldenhoff remporte Grand Prix de Finlande MXGP, Tim Gajser champion du monde

(Belga) Le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha) a remporté le Grand Prix de Finlande de motocross dans la catégorie reine du MXGP, dimanche à Hyvinkää. Le Slovène Tim Gajser, 6e du Grand Prix, est lui sacré champion du monde pour la 4e fois de sa carrière.

Le Néerlandais Brian Bogers (Husqvarna) a devancé dans la première manche Glenn Coldenhoff (Yamaha) et le Français Maxime Renaux (Yamaha). Tim Gajser (Honda) a fini 6e juste devant Brent Van Doninck (Yamaha), 7e. Jeremy Van Hoorebeek (Beta) a fini 10e. Lors de la deuxième manche, Coldenhoff a devancé le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha) et Maxime Renaux pour former le podium final du Grand Prix. Brent Van Doninck termine lui à la 5e place après une 4e place dans la deuxième manche. Jeremy Van Horebeek, 23e de la deuxième course, termine lui à une 13e place finale. Au classement du championnat, Tim Gajser, 6e du Grand Prix, compte désormais 674 points en tête. Avec 104 points d'avance sur Seewer, et 100 points encore à distribuer, le Slovène est assuré de remporter le 4e titre mondial de sa carrière. Coldenhoff complète le podium avec 525 points. Van Hoorebeek est 11e (265) et Van Doninck 13e (238). Le 17e GP se courra la semaine prochaine, le dimanche 21 août à St-Jean d'Angély en France à l'occasion du Grand Prix de Charente Maritime avant le dernier Grand Prix de la saison à Afyonkarahisar en Turquie le 4 septembre. (Belga)