Tour du Portugal - Le maillot jaune Figueiredo et sa cour imbattables dans la 9e étape

(Belga) La 9e étape du Tour du Portugal, disputée dimanche entre Paredes et Mondim de Basto sur la distance de 174,5 kilomètres, a vu trois coureurs de l'équipe Glassdrive Q8 Anicolor décrocher les trois premières places du jour au sommet de Mondim de Basto. Les lauriers du jour sont revenus au Portugais Antonio Carvalho, devant le maillot jaune Frederico Figueiredo et l'Uruguayen Mauricio Moreira.

La journée était pimentée par les ascensions de la Serra do Maro (14,6 km à 4,4 %) à a mi-parcours, du Barreiro (9,8 km à 6,5 %) à 40 kilomètres du but et l'ascension finale (8,5 km à 7,5 %). Un groupe de treize coureurs, avec, entre autres, le Portugais Fabio Costa, équipier de Frederico Figueirero, avait 1:40 d'avance sur le peloton à 80 kilomètres de l'arrivée. Costa a porté une attaque à 50 kilomètres de l'arrivée, faisant exploser le groupe de tête rapidement réduit à 6 hommes en poursuite. Costa a été récupéré et un groupe de 6 coureurs s'est formé autour du maillot jaune Federico Figuieredo, entouré de trois équipiers, Costa, Carvalho et Moreira. Carvalho a attaqué au pied de la dernière montée de Mondim de Basto avant d'être rejoint par ses deux coéquipiers Moreira et le maillot jaune Figueiredo. Le trio a tenu bon à l'avant pour remporter la totalité de la mise du jour: Carvalho s'est imposé devant Figueiredo, qui a conforté son maillot jaune de leader de l'épreuve portugaise, et Moriera. La 10e et dernière du Tour du Portugal sera disputée lundi 15 août sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 18,65 kilomètres entre Porto et Vila Nova de Gaia. (Belga)