Les Belges à l'étranger - Wolfsburg et ses Belges n'ont pas tenu face au Bayern Munich

(Belga) Wolfsburg s'est incliné 2-0 dimanche au Bayern Munich dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Allemagne de football. Chez les Loups, Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw ont joué tout le match alors qu'Aster Vranckx est monté au jeu en fin de rencontre (83e).

À ce moment-là, les Bavarois avaient déjà inscrit leurs buts depuis longtemps par Jamal Musiala (33e, 1-0) et Thomas Müller (44e, 2-0). Le Bayern, tout comme Dortmund, a aligné un deuxième succès alors que Wolfsburg ne possède qu'un seul point. En France, Strasbourg est allé prendre un point à Nice (1-1). Les Aiglons ont ouvert le score par Andy Delort sur penalty (35e, 1-0), mais se sont fait surprendre en début de seconde période par Kevin Gameiro (55e, 1-1). S'il a dominé la plupart du temps, le Gym n'a pas marqué une deuxième fois et compte deux points en deux journées. Présent dans le but alsacien, Matz Sels a été déterminant pour limiter la casse et aider son équipe à prendre son premier point de la saison. (Belga)