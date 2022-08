ATP Cincinnati - David Goffin se qualifie pour le tableau final

(Belga) David Goffin s'est qualifié pour le tableau final du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati, joué sur surface dure doté de 6.280.880 dollars, dimanche aux États-Unis.

Au deuxième et dernier tour des qualifications, Goffin, 61e mondial et 10e tête de série des qualifications, a pris le dessus sur le Taïwanais Chun-Hsin Tseng (ATP 83) avec une victoire en trois sets 3-6, 6-3, 6-0 en 2 heures et 1 minute de jeu. Samedi, le N.1 belge avait facilement écarté le Français Hugo Gaston (ATP 76) 6-1, 6-0 en 45 minutes au premier tour des qualifications de ce dernier grand rendez-vous avant l'US Open. Goffin avait été éliminé au 1er tour de "Cincy" en 2021 par l'Argentin Guido Pella alors qu'il était encore 19e mondial. Douze mois auparavant, il avait atteint et perdu la finale face au Russe Daniil Medvedev. Goffin avait déjà dû disputer cette année les qualifications du Masters 1000 de Madrid où il avait finalement été éliminé en huitièmes de finale par Rafael Nadal en lui prenant le premier set et en ne perdant qu'à l'issue d'un tie break (3-6, 7-5 et 7-6 (11/9)). Il fallait auparavant remonter au tournoi de Winston Salem en août 2014 pour trouver trace de David Goffin dans un tableau de qualification sur le circuit ATP.