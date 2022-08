Rallycross - Viktor Vranckx et Kobe Pauwels vainqueurs en Norvège

(Belga) Les jeunes pilotes belges Viktor Vranckx et Kobe Pauwels se sont respectivement imposés ce dimanche en RX2e et EuroRX3 à Hell, en Norvège.

Les deux jeunes pilotes ont confirmé leur bon début de saison dans leurs championnats respectifs. Débutant en RX2e, le championnat de rallycross électrique, Viktor Vranckx a une nouvelle fois démontré sa rapide adaptation à la discipline en s'imposant en finale pour la deuxième fois en autant d'épreuves. Vranckx (16 ans) a connu un week-end pratiquement parfait en étant le plus rapide dans deux des trois 'heats' avant de remporter sa 'Progression Race' et sa demi-finale puis de remporter la finale avec près de deux secondes d'avance sur le Suédois Nils Andersson. Il est donc logiquement toujours en tête du championnat avec 18 points d'avance. Dans le championnat d'Europe RX3 (EuroRX3), Kobe Pauwels (Audi A1) a lui aussi remporté sa deuxième course de la saison. À l'instar de Vranckx, il a été le plus rapide dans deux des trois 'heats' avant de dominer totalement la 'Progression Race', sa demi-finale et sa finale, remportée avec quatre secondes d'avance sur l'Allemand Nils Volland (Audi A1). Pauwels (17 ans) repart de cette troisième manche de la saison en tête du championnat avec 20 points d'avance sur le Portugais João Ribeiro. Moins de réussite par contre pour Enzo Ide (Audi S1) en EuroRX1, le championnat phare européen. Comme lors de la deuxième manche à Höljes, son parcours s'est arrêté en demi-finale et il occupe désormais la 5e place du championnat avec un déficit de 30 points sur le leader, le Suédois Anton Marklund. (Belga)