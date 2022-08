"Et bah, dis donc !": Thierry Henry casse internet en se payant un ancien coéquipier... qui transpire (vidéo)

Thierry Henry était présent sur le plateau d'Amazon Prime ce samedi pour analyser le duel entre Monaco et Rennes. L'entraîneur adjoint des Diables Rouges, très connu pour ses chambrages en télévision, a encore régalé les téléspectateurs en s'en prenant à son ancien coéquipier en sélection, Youri Djorkaeff.

Présent en tribune, il a été filmé avec de grosses auréoles, alors que la France faisait toujours face à des températures caniculaires. Il n'en fallait pas plus pour faire rigoler Henry. "En tout cas, il transpire ! Ah oui, oh là là, et bah dis donc", a enchaîné l'ancien joueur, ce qui n'a pas manqué de provoquer un gros fou-rire sur le plateau.

La séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux.