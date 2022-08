13,8 km de punition: la drôle de sanction imposée par l'entraîneur de Manchester United après la déroute à Brentford

L'entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, s'en est pris à ses joueurs et non à son dispositif tactique après la débâcle 4-0 subie samedi contre Brentford. Le Néerlandais est devenu le premier manager du club à perdre ses deux premières rencontres de championnat, depuis John Chapman en 1921.

Cette défaite envoie également les Mancuniens en fond de classement pour la première fois en plus de 30 ans. Le technicien n'a pas hésité à remettre en cause l'envie de ses joueurs face à Brentford. "Tout d'abord, Brentford avait plus faim que nous et, ensuite, nous avons concédé des buts à la suite d'erreurs individuelles. Vous pouvez avoir un excellent plan, mais là, vous jetez tout à la poubelle", a déclaré le nouvel entraîneur de Manchester United. "J'estime que ça n'a rien à voir avec la tactique. Les deux premières réalisations concernent uniquement la gestion du ballon et les décisions des joueurs", a affirmé Ten Hag en faisant référence aux erreurs de son gardien.

"Je pense qu'ils ont suivi mes instructions, mais qu'ils ont pris des mauvaises décisions. C'est le football, c'est un jeu où l'on fait des erreurs et nous avons été punis." "Lorsque les résultats ne suivent pas, je peux imaginer comment se sentent les supporters. Nous n'avons pas montré grand-chose sur le terrain et nous devons changer celà. Nous devons faire montre de plus d'envie sur le terrain aussi bien en équipe qu'individuellement", a assuré Ten Hag.

Cristiano Ronaldo était sur le terrain à l'entame de la rencontre, ainsi qu'au coup de sifflet final. Contrairement à Luke Shaw, Fred et la nouvelle recrue Lisandro Lopez, remplacés à la pause. "J'en ai remplacé trois, mais j'aurais pu tous les changer, nous voulions insuffler plus d'énergie", a souligné Ten Hag

Furieux, ten Hag a aussi annulé le jour de repos de ses joueurs dimanche. Il les a ainsi convoqués au club pour un exercice physique particulier, en les faisant parcourir précisément 13,8 kilomètres en courant. Pourquoi ? Parce que c'est la différence de distance parcourue entre ses joueurs et ceux de Brentford lors de la rencontre. Au moins, le message est passé.