Delphine Nkansa et Rani Rosius en demi-finales du 100 m

(Belga) Delphine Nkansa et Rani Rosius se sont qualifiées pour les demi-finales du 100 m féminin des championnats d'Europe d'athlétisme, organisés dans le cadre des championnats multisports européens, lundi matin à Munich.

Pour son premier grand championnat chez les seniors, Delphine Nkansa, 20 ans, s'est qualifiée en remportant la 2e des trois séries en 11.33, elle qui possède un record personnel en 11.26. Rani Rosius, 5e de la 1e série en 11.47, a quant à elle été repêchée au temps. Les quatre premières de chaque série et les trois meilleurs temps repêchés peuvent aller en demi-finales. Delphine Nkansa a été la plus rapide des séries. Rani Rosius possède elle le 10e temps des engagées. Les demi-finales et la finale auront lieu mardi soir. (Belga)